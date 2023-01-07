Сборная Франции официально определилась с судьбой главного тренера после поражения в финале ЧМ-2022

Федерация футбола Франции объявила, что Дидье Дешам останется главным тренером национальной сборной.

Новый контракт с 54-летним специалистом будет действовать до июня 2026 года, сообщается на сайте французской федерации футбола.

Также продлены соглашения с ассистентом Дешама Ги Стефаном, тренером вратарей Франком Равио и тренером по физподготовке Сирилем Мунье.

Дешам возглавил "трехцветных" в июле 2012 года. Под его руководством французы одержали 89 побед, 28 раз сыграли вничью и 22 раза уступили. Во главе с Дешамом сборная Франции выиграла Чемпионат мира-2018, Лигу наций-2021, а также играла в финалах Евро-2016 и Чемпионата мира-2022.

Напомним, в финале ЧМ-2022 французы в серии пенальти проиграли Аргентине и сложили полномочия действующих чемпионов мира.

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