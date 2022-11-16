Сборная Франции потеряла еще одного важного футболиста перед ЧМ-2022: что случилось

Кристофер Нкунку травмировался за несколько дней до старта Мундиаля.

Полузащитник немецкого "РБ Лейпцига" и сборной Франции Кристофер Нкунку вынужден будет пропустить Чемпионат мира 2022 года, который менее чем через неделю начнется в Катаре.

Во вторник, 15 ноября, 25-летний игрок получил травму на тренировке "Ле Блэ" в результате игрового столкновения с другим хавбеком "трехцветных" Эдуарду Камавингой, который выступает за мадридский "Реал".

Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

Рентгенологическое обследование показало, что Нкунку растянул связки колена. Как сообщила Федерация футбола Франции, это повреждение помешает Кристоферу сыграть на Мундиале.

Неуверенные в тренировке, Christopher Nkunku бросают из Мирового Кубка. Крупные группы плакатов Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 15, 2022

Главный тренер французов Дидье Дешам уже отправил в ФИФА медицинскую карточку Нкунку, чтобы получить разрешение вызвать вместо него турнир другого футболиста.

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Отметим, что это уже не первая потеря сборной Франции перед Мундиалем. Ранее стало известно, что мировое первенство пропустит полузащитник "Челси" Н'Голо Канте и вратарь "Милана" Майк Меньян. Также из-за травмы мимо турнира пролетел звездный хавбек "Ювентуса" Поль Погба.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором. Поединок состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало игры – в 18:00 по Киеву.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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