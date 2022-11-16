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Сборная Франции потеряла еще одного важного футболиста перед ЧМ-2022: что случилось

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Сборная Франции потеряла еще одного важного футболиста перед ЧМ-2022: что случилось

Фото: Associated Press

Кристофер Нкунку травмировался за несколько дней до старта Мундиаля.

Полузащитник немецкого "РБ Лейпцига" и сборной Франции Кристофер Нкунку вынужден будет пропустить Чемпионат мира 2022 года, который менее чем через неделю начнется в Катаре.

Во вторник, 15 ноября, 25-летний игрок получил травму на тренировке "Ле Блэ" в результате игрового столкновения с другим хавбеком "трехцветных" Эдуарду Камавингой, который выступает за мадридский "Реал".

Рентгенологическое обследование показало, что Нкунку растянул связки колена. Как сообщила Федерация футбола Франции, это повреждение помешает Кристоферу сыграть на Мундиале.

Главный тренер французов Дидье Дешам уже отправил в ФИФА медицинскую карточку Нкунку, чтобы получить разрешение вызвать вместо него турнир другого футболиста.

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Отметим, что это уже не первая потеря сборной Франции перед Мундиалем. Ранее стало известно, что мировое первенство пропустит полузащитник "Челси" Н'Голо Канте и вратарь "Милана" Майк Меньян. Также из-за травмы мимо турнира пролетел звездный хавбек "Ювентуса" Поль Погба.

  • ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором. Поединок состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало игры – в 18:00 по Киеву.
  • Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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Статья из подборки новостей:
Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
768
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