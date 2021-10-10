Безумный гол и решающий VAR: сборная Франции в волевом стиле одолела Испанию и стала новым победителем Лиги наций

Все в этой встрече решила вторая половина.

Сборная Франции в рамках финала Лиги наций-2020/21 одержала победу над Испанией со счетом 2:1.

Отметим, что первая половина противостояния не подарила болельщикам не то, что забитых голов, но и даже опасных моментов. Команды на двоих нанесли минимум ударов и, как следствие, ушли на перерыв при счете 0:0.

Что касается второго тайма, то это уже было настояще украшение финала. Сначала на 64 минуте французы попали в перекладину после удара от Тео Эрнандеса, а уже через две минуты испанцы ответили своим моментом, который стал результативным - Микель Оярсабаль после передачи из глубины от Серхио Бускетса продавил Дайо Упомекано и из пределов штрафной пробил в дальний угол.

Associated Press

Associated Press

Впрочем, не успели номинальные хозяева, как следует обрадоваться, а подопечные Дидье Дешама восстановили паритет - Карим Бензема невероятным ударом с угла штрафной после паса от Килиана Мбаппе в "девятку" сделал счет 1:1.

Associated Press

После этого взятия ворот в матче наблюдалось некоторое затишье, пока свое слово за восемь минут до конца основного времени не сказал все тот же Мбаппе. 22-летний форвард мастерски переиграл голкипера испанцев и ударом низом сделал счет в противостоянии 2:1, принеся таким образом своей команде победу.

В эпизоде с этим голом главному судье пришлось обратиться к VAR, ведь Килиан в момент передачи был на одной линии с оппонентом. Впрочем, видеоповтор показал, что это вполне законный мяч.

Associated Press

Associated Press

Напомним, победителем первого в истории розыгрыша турнира Лиги наций стала сборная Португалии. В финале 9 июня 2019 Роналду и Ко обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.

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