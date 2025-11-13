Сборная Франции довызвала игрока перед матчем против Украины в отборе к ЧМ-2026

Хефрен Тюрам / © Associated Press

Реклама

Сборная Франции внесла изменение в заявку команды на заключительные матчи группового этапа квалификации к чемпионату мира-2026 против Украины и Азербайджана.

Об этом сообщается на официальном сайте французской федерации футбола.

В расположение сборной Франции довызвали полузащитника "Ювентуса" Хефрена Тюрама. Причиной, вероятно, стало повреждение хавбека мадридского "Реала" Эдуардо Камавинги, который имеет проблемы с подколенным сухожилием.

Реклама

Состав сборной Франции на матчи против Украины и Азербайджана

Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян ("Милан", Италия), Брис Самба ("Ренн").

Защитники: Люка Динь ("Астон Вилла", Англия), Мало Гюсто ("Челси", Англия), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кюнде ("Барселона", Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Ману Коне ("Рома", Италия), Майкл Олисе ("Бавария", Германия), Н'Голо Канте ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Воррен Заир-Эмери (ПСЖ), Флориан Товен ("Ланс"), Хефрен Тюрам ("Ювентус", Италия).

Нападающие: Магнес Аклиуш ("Монако"), Брэдли Барколя (ПСЖ), Райан Шерки ("Манчестер Сити", Англия), Уго Экитике ("Ливерпуль", Англия), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас", Англия), Килиан Мбаппе ("Реал", Испания), Кристофер Нкунку ("Милан", Италия).

Реклама

Матчи против Украины и Азербайджана сборная Франции проведет 13 и 16 ноября соответственно.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина. Начало игры на стадионе "Парк де Пренс" в Париже – в 21:45 по киевскому времени.

После четырех туров туров сборная Франции (10 очков) лидирует в своей группе отбора на ЧМ-2026. Второе место занимает Украина (7 баллов), на третьей позиции уходит Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Реклама

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины представила новую эксклюзивную домашнюю форму.

Напомним, букмекеры сделали прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Франция – Украина.