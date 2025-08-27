- Дата публикации
Сборная Франции объявила заявку на матч с Украиной в отборе ЧМ-2026
Поединок между украинцами и французами состоится 5 сентября в польском Вроцлаве.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2026 против Украины и Исландии.
"Ле Блэ" начнут отбор на Мундиаль 5 сентября выездным поединком с Украиной, который состоится в польском Вроцлаве.
После этого "трехцветные" 9 сентября сыграют с Исландией в Париже.
Состав сборной Франции на стартовые матчи отбора ЧМ-2026
Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ренн").
Защитники: Люка Динь ("Астон Вилла"), Мало Гюсто ("Челси"), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("Бавария").
Полузащитники: Дезире Дуэ (ПСЖ), Адриан Рабьо ("Марсель"), Куадио Коне ("Рома"), Орельен Чуамени ("Реал" Мадрид), Хефрен Тюрам ("Ювентус").
Нападающие: Брэдли Берколя, Усман Дембеле (оба – ПСЖ), Магнес Аклиуш ("Монако"), Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Маркус Тюрам ("Интер").
Кроме Украины и Исландии, соперником французов в отборочной группе ЧМ-2026 также будет Азербайджан.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.