Сборная Франции объявила заявку на матч с Украиной в отборе ЧМ-2026

Килиан Мбаппе / © Associated Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2026 против Украины и Исландии.

"Ле Блэ" начнут отбор на Мундиаль 5 сентября выездным поединком с Украиной, который состоится в польском Вроцлаве.

После этого "трехцветные" 9 сентября сыграют с Исландией в Париже.

Состав сборной Франции на стартовые матчи отбора ЧМ-2026

Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ренн").

Защитники: Люка Динь ("Астон Вилла"), Мало Гюсто ("Челси"), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("Бавария").

Полузащитники: Дезире Дуэ (ПСЖ), Адриан Рабьо ("Марсель"), Куадио Коне ("Рома"), Орельен Чуамени ("Реал" Мадрид), Хефрен Тюрам ("Ювентус").

Нападающие: Брэдли Берколя, Усман Дембеле (оба – ПСЖ), Магнес Аклиуш ("Монако"), Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Маркус Тюрам ("Интер").

Кроме Украины и Исландии, соперником французов в отборочной группе ЧМ-2026 также будет Азербайджан.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.