Сборная Франции объявила заявку на матчи отбора ЧМ-2026 против Украины и Азербайджана

Сборная Франции по футболу / © Associated Press

Сборная Франции обнародовала заявку на заключительные матчи группового этапа квалификации к чемпионату мира-2026 против Украины и Азербайджана.

Главный тренер французов Дидье Дешам вызвал на эти поединки 24 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ.

Матч 5-го тура отбора ЧМ-2026 между сборными Франции и Украины состоится 13 ноября на стадионе на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Поединок 6-го тура Азербайджан – Франция состоится 16 ноября в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Состав сборной Франции на матчи против Украины и Азербайджана

Вратари: Майк Меньян ("Милан", Италия), Лукас Шевалье (ПСЖ), Брис Самба ("Ренн").

Защитники: Люка Динь ("Астон Вилла", Англия), Мало Густо ("Челси", Англия), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Люка Эрнандес (ПСЖ).

Полузащитники: Ману Коне ("Рома", Италия), Эдуардо Камавинга ("Реал" Мадрид, Испания), Майкл Олисе ("Бавария", Германия), Н'Голо Канте ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).

Нападающие: Магнес Аклиуш ("Монако"), Райан Шерки ("Манчестер Сити", Англия), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, Испания), Уго Экитике ("Ливерпуль", Англия), Рандаль Коло Муани ("Тоттенхэм", Англия), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас", Англия), Кристофер Нкунку ("Милан", Италия), Брэдли Барколя (ПСЖ).

После четырех туров туров сборная Франции (10 очков) лидирует в своей группе отбора на ЧМ-2026. Второе место занимает Украина (7 баллов), на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины по решающие матчи отбора ЧМ-2026.