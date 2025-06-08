Сборная Франции победила Германию в матче за третье место Лиги наций (видео)

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Сборная Франции обыграла команду Германии в матче за третье место Лиги наций-2024/25. Поединок на стадионе "MHPArena" в Штутгарте завершился со счетом 0:2

Подопечные Дидье Дешама забили в ворота Бундестим по голу в каждом из таймов. На 45-й минуте счет во встрече открыл Килиан Мбаппе после передачи Орельена Чуамени.

Во втором тайме Мбаппе добавил в свой актив еще и ассист, который на 84-й минуте превратил во взятие ворот Майкл Олисе.

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Обзор матча Германия – Франция

Отметим, что в полуфинале Германия потерпела поражение от Португалии (1:2), а Франция в сверхрезультативном матче-триллере уступила Испании (4:5).

Финальный матч турнира между Португалией и Испанией также состоится 8 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Португалия – Испания.

Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.

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