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Сборная Франции победила Германию в матче за третье место Лиги наций (видео)
Гол и ассист Килиана Мбаппе позволили "Ле Блэ" стать бронзовым призером турнира.
Сборная Франции обыграла команду Германии в матче за третье место Лиги наций-2024/25. Поединок на стадионе "MHPArena" в Штутгарте завершился со счетом 0:2
Подопечные Дидье Дешама забили в ворота Бундестим по голу в каждом из таймов. На 45-й минуте счет во встрече открыл Килиан Мбаппе после передачи Орельена Чуамени.
Во втором тайме Мбаппе добавил в свой актив еще и ассист, который на 84-й минуте превратил во взятие ворот Майкл Олисе.
Обзор матча Германия – Франция
Отметим, что в полуфинале Германия потерпела поражение от Португалии (1:2), а Франция в сверхрезультативном матче-триллере уступила Испании (4:5).
Финальный матч турнира между Португалией и Испанией также состоится 8 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Португалия – Испания.
Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.