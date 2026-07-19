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Сборная Франции простилась с тренером-рекордсменом после матча за "бронзу" ЧМ-2026
Преемником Дидье Дешама на посту наставника "Ле Блэ" должен стать Зинедин Зидан.
Дидье Дешам покинул пост главного тренера сборной Франции после поражения от Англии (4:6) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.
Об этом сообщила Французская федерация футбола (FFF).
Дешам возглавил сборную Франции в июле 2012 года. Под его руководством "трехцветные" провели 187 матчей, в которых одержали 120 побед, 34 раза сыграли вничью и потерпели 33 поражения.
Дешам привел французскую сборную к победе на ЧМ-2018 и Лиге наций 2021 года, а также доходил до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.
Дешам является абсолютным рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира среди тренеров — 27 и по количеству побед в плей-офф ЧМ — 11.
Ожидается, что преемником Дешама на посту наставника "Ле Блэ" станет Зинедин Зидан, который уже согласился принять национальную команду.
Напомним, финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.
Ранее сообщалось, что Дешам объяснил поражение от Англии в матче за "бронзу" ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал побитие рекорда аргентинца Лионеля Месси по голам в истории чемпионатов мира.
Кроме того, звезда сборной Франции побил рекорд Пеле по количеству ассистов на одном чемпионате мира.