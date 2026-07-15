Сборная Франции по футболу / © Associated Press

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Сборная Франции установила личный антирекорд на чемпионатах мира по футболу.

Во вторник, 14 июля, "Ле Блэ" проиграла Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. При этом французы провели один из худших матчей в своей истории.

Как сообщает Opta, за весь поединок Франция восемь раз пробила по воротам соперника, из них всего дважды — в створ.

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Показатель ожидаемых голов (xG) "трехцветных" составил всего 0,3 — это самый низкий показатель для команды в матче ЧМ с момента начала ведения такой статистики (1966 год).

После поражения от испанцев сборная Франции еще не завершила выступления на Мундиале. Подопечные Дидье Дешама в матче за третье место сразятся с проигравшим во втором полуфинале Англия — Аргентина.

Ранее сообщалось, что Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира по количеству матчей во главе национальной команды.

Также мы рассказывали, что Дешам пожаловался на судейство в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.

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Кроме того, легендарный тренер готов возглавить сборную Франции после ЧМ-2026.

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