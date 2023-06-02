Сборная Германии объявила заявку на товарищеский матч с Украиной

Сборная Германии обнародовала заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи против Украины, Польши и Колумбии.

Главный тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик вызвал на предстоящие поединки 26 футболистов. Полный список игроков опубликовал официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Состав сборной Германии:

Вратари: Бернд Лено (Фулхэм, Англия), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Испания), Кевин Трапп (Айнтрахт Франкфурт)

Защитники: Маттиас Гинтер (Фрайбург), Робин Госенс (Интер, Италия), Бенджамин Генрихс (РБ Лейпциг), Тило Керер (Вест Хэм, Англия), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал, Испания), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Малик Тиав (Милан, Италия), Мариус Вольф (Боруссия Дортмунд)

Полузащитники: Юлиан Брандт (Боруссия Дортмунд), Эмре Джан (Боруссия Дортмунд), Леон Горецка (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, Англия), Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах), Йозуа Киммих (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Кевин Шаде (Брентфорд, Англия), Флориан Виртц (Байер)

Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вердер), Кай Хаверц (Челси, Англия), Тимо Вернер (РБ Лейпциг)

Контрольная встреча Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене, начало – в 19:00 по киевскому времени. Следует отметить, что это будет 1000-й матч в истории немецкой сборной.

После поединка с украинцами Бундестим 16 июня проведет товарищескую игру с Польшей, а 20 июня – спарринг с Колумбией.

Напомним, сборная Германия как хозяин Евро-2024 автоматически получила путевку в финальную часть континентального первенства, избежав квалификационного раунда.

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