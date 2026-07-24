Сборная Германии официально получила нового главного тренера

Юрген Клопп / instagram.com/dfb_team

Реклама

Бывший тренер дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп официально возглавил сборную Германии.

Об этом сообщил официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Контракт 59-летнего немецкого специалиста с Бундестим рассчитан до середины 2030 года. Он будет руководить командой на Евро-2028 и чемпионате мира-2030.

Реклама

Помощниками Клоппа в сборной Германии станут Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер.

На этом посту Клопп заменил Юлиана Нагельсманна, которого уволили после вылета сборной Германии в 1/16 финала ЧМ-2026 — Бундестим в серии пенальти проиграла Парагваю (3:4) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Предыдущим местом работы в тренерской карьере Клоппа был "Ливерпуль", который он покинул после сезона-2023/24.

Немец возглавлял мерсисайдцев с 2015 года и выиграл с клубом Лигу чемпионов, АПЛ, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

Реклама

Ранее сообщалось, что легендарный футболист разнес сборную Германии после вылета на старте плей-офф ЧМ-2026.

Новости партнеров