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Сборная Германии официально получила нового главного тренера
Юрген Клопп официально возглавил сборную Германии по футболу.
Бывший тренер дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп официально возглавил сборную Германии.
Об этом сообщил официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Контракт 59-летнего немецкого специалиста с Бундестим рассчитан до середины 2030 года. Он будет руководить командой на Евро-2028 и чемпионате мира-2030.
Помощниками Клоппа в сборной Германии станут Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер.
На этом посту Клопп заменил Юлиана Нагельсманна, которого уволили после вылета сборной Германии в 1/16 финала ЧМ-2026 — Бундестим в серии пенальти проиграла Парагваю (3:4) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
Предыдущим местом работы в тренерской карьере Клоппа был "Ливерпуль", который он покинул после сезона-2023/24.
Немец возглавлял мерсисайдцев с 2015 года и выиграл с клубом Лигу чемпионов, АПЛ, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист разнес сборную Германии после вылета на старте плей-офф ЧМ-2026.