Сборная Германии поиздевалась над боснийцами и досрочно выиграла группу Лиги наций (видео)

Сборная Германии сокрушила команду Боснии и Герцоговины в домашнем матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Встреча во Фрайбурге завершилась со счетом 7:0 .

Хозяева поля обеспечили себе победу еще в первом тайме. Голами отличились Джамал Мусиала, Тим Кляйндинст и Кай Хаверц.

После перерыва подопечные Юлиана Нагельсманна не остановились и еще четыре раза поразили ворота соперника. Дубль оформил Флориан Вирц, по одному голу забили Лерой Сане и Кляйндинст, который таким образом также завершил игру с дублем.

Обзор матча Германия – Босния и Герцоговина

Германия (13 очков) досрочно стала победителем группы А3 и сыграет в четвертьфинале Лиги наций. Босния и Герцоговина (1 балл) уже точно финиширует последней и вылетела в Дивизион B.

Вторую строчку и путевку в плей-офф турнира также обеспечили себе Нидерланды (8 пунктов), которые в параллельном матче этого квартета разбили Венгрию со счетом 4:0. Венгры (5 очков) завершат групповой этап на третьей позиции, а следовательно посоревнуются в плей-офф за право остаться в элите.

В заключительном туре немцы на выезде сыграют с Венгрией, а боснийцы примут Нидерланды. Поединки состоятся во вторник, 19 ноября.

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