Сборная Германии провела акцию протеста на ЧМ-2022, министр внутренних дел надела запретную повязку (фото)

Сборная Германии провела акцию протеста на фоне скандального запрета использовать повязки с надписью "OneLove" в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей ЧМ-2022.

Футболисты национальной команды прикрыли рот руками на официальном фото перед матчем мирового первенства против Японии.

"Нашей капитанской повязкой мы хотели показать пример ценностей, которые мы придерживаемся в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими народами мы хотели, чтобы нас услышали. Речь идет не о политическом заявлении: права человека не подлежат обсуждению. Это следует воспринимать как должное, но, к сожалению, это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Запретить нам использовать капитанскую повязку — то же, что закрыть нам роты", — говорится в заявлении сборной Германии в Twitter.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Кроме того, министр внутренних дел Германии Нэнси Фрезер пришла на первый матч национальной команды на чемпионате мира-2022 с этой запретной повязкой "One Love".

Фото: Associated Press

Фрезер осудила такой запрет со стороны ФИФА и назвала его "ошибкой".

"То, как ФИФА перекладывает этот конфликт на плечи игроков, разбивает сердце каждого фана. Мировая ассоциация угрозами препятствует футболистам высказываться в поддержку толерантности. Важно открыто показывать разнообразие. Более чем досадно, что европейские федерации не выступили против этого вместе", — сказала Фрезер в комментарии изданию BILD.

Напомним, что Дания рассматривает вариант выхода из ФИФА из-за запрета использовать эти повязки на матчах мирового первенства.

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