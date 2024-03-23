Сборная Германии с голом на 7-й секунде обыграла Францию в товарищеском матче (видео)

Сборная Германии обыграла команду Франции в товарищеском матче. Поединок во французском Лионе завершился со счетом 0:2 .

Бундестим вышла вперед уже на 7-й секунде встречи – Флориан Вирц получил пас от Тони Крооса и издали пробил под перекладину.

Отметим, что для 20-летнего полузащитника леверкузенского "Байера" это дебютный гол за национальную команду.

В свою очередь, для 34-летнего Крооса матч с французами стал первым после возвращения в сборную Германии. Титулованный хавбек мадридского "Реала" простился с Бундестим после Евро-2020.

На старте второго тайма подопечные Юлиана Нагельсманна удвоили свое преимущество. На 49-й минуте полузащитник лондонского "Арсенала" Кай Хаверц замкнул прострел в исполнении хавбека мюнхенской "Баварии" Джамала Мусиалы.

Обзор матча Франция – Германия

Следующие контрольные матчи обе сборные проведут во вторник, 26 марта. Германия примет Нидерланды, а Франция дома сыграет против Чили.

Летом немцы и французы выступят в финальном турнире Евро-2024. Бундестим в статусе хозяйки попала на континентальное первенство без квалификации и сыграет в группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Команда Дидье Дешама вышла на чемпионат Европы, заняв первое место в отборочной группе с Нидерландами, Грецией, Ирландией и Гибралтаром. На грядущем Евро "трехцветные" посоревнуются в квартете против Нидерландов, Австрии и победителя плей-офф пути А (Уэльс – Польша).

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