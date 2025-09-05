Сборная Германии сенсационно проиграла Словакии в отборе на ЧМ-2026

Словакия – Германия / © Associated Press

Реклама

Сборная Германии на выезде сенсационно проиграла команде Словакии в первом туре группы А в квалификации на чемпионат мира-2026. Матч в Братиславе завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля открыли счет на 42-й минуте – Давид Ганцко забил после передачи Давида Стрелеца.

В начале второго тайма словаки закрепили свое преимущество – на 55-й минуте Стрелец отличился после паса Норберта Дембера. Ответить хоть одним голом немцы не сумели.

Реклама

Обзор матча Словакия – Германия

В другом матче стартового тура группы А Северная Ирландия в гостях обыграла Люксембург со счетом 3:1.

Во втором туре Словакия на выезде сыграет с Люксембургом, а Германия примет Северную Ирландию. Оба матча состоятся 7 сентября.

Напомним, на ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.