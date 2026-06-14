Сборная Германии устроила безжалостное избиение Кюрасао на старте ЧМ-2026

Германия — Кюрасао / © Associated Press

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Сборная Германии разгромила команду Кюрасао в матче первого тура группы E чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "NRG Stadium" в Хьюстоне (США) завершился со счетом 7:1 .

Немцы открыли счет уже на 6-й минуте встречи — Феликс Нмеча получил передачу от Флориана Вирца и с левого угла штрафной площадки обводящим ударом поразил дальний угол.

Германия — Кюрасао / © Associated Press

На 21-й минуте команда Кюрасао, для которой это был дебютный матч на чемпионатах мира по футболу, неожиданно отыгралась — Ливано Комененсия забил первый в истории своей сборной гол на Мундиалях, поразив ворота Мануэля Нойера.

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Германия — Кюрасао / © Associated Press

Интересно, что для Нойера это уже пятый в карьере ЧМ: 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. В возрасте 40 лет и 79 дней он стал самым возрастным игроком в истории немецкой сборной на крупных турнирах.

На 38-й минуте Бундестим снова вышла вперед — Нико Шлоттербек головой замкнул подачу Натаниэля Брауна с правого фланга.

Германия — Кюрасао / © Associated Press

Перед свистком на перерыв немцы забили третий гол — Кай Хаверц на 45+5-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол Ришедли Базура против Нмечи в собственной штрафной площадке.

Германия — Кюрасао / © Associated Press

На старте второго тайма Германия сделала счет разгромным — на 47-й минуте Джамал Мусиала после пас Йозуа Киммиха с острого угла пробил под дальнюю штангу.

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Германия — Кюрасао / © Associated Press

На 68-й минуте немцы в пятый раз поразили ворота соперника — Натаниэль Браун получил сброс пяткой от Дениза Ундава и с нескольких метров отправил мяч в правый нижний угол.

Германия — Кюрасао / © Associated Press

На 78-й минуте Дениз Ундав оформил шестой гол Германии в этом матче, расстреляв уже пустые ворота.

Германия — Кюрасао / © Associated Press

Германия — Кюрасао / © Associated Press

На 88-й минуте немцы забили седьмой гол в ворота Кюрасао — Кай Хаверц оформил дубль, установив окончательный счет игры.

Германия — Кюрасао / © Associated Press

В другом матче стартового тура группы E встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Эквадора. Этот поединок состоится в понедельник, 15 июня, в 02:00 по киевскому времени.

Во втором туре Германия 20 июня сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Кюрасао 21 июня будет противостоять Эквадору.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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