Сборная Гибралтара сыграет два товарищеских матча, чтобы собрать средства для Украины

Сборная Гибралтара сыграет два товарищеских матча, чтобы собрать средства для Украины

Руководство местного футбола не осталось в стороне от войны.

Футбольная ассоциация Гибралтара направит деньги на гуманитарную помощь Украине, которая продолжает бороться с российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Все средства, полученные от продажи билетов на двух международных товарищеских матчах мужской сборной Гибралтара на стадионе Виктория, которые состоятся на следующей неделе, будут переданы на гуманитарную помощь жертвам войны в Украине", — говорится в сообщении.

Гибралтар сыграет 23 марта против Гренады и 26 безерней против Фарерских островов.

Читайте также:

Поддержка во Франции: клуб Лиги 1 вобрался в цвета флага Украины (фото)

Игроки "Динамо" приобрели автомобиль для разведывательного батальона ВСУ

Дэвид Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове (фото)