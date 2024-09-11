Сборная Грузии обыграла Албанию и единолично возглавила группу сборной Украины в Лиге наций (видео)

Сборная Грузии на выезде обыграла команду Албании в матче 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок в Тиране завершился со счетом 0:1 .

Минимальную победу гостям принес гол Гиорги Кочорашвили на 71-й минуте встречи.

Обзор матча Албания – Грузия

Для грузин это вторая подряд победа на старте нового розыгрыша Лиги наций. В стартовом туре Грузия дома уничтожила Чехию (4:1).

В Лиге наций-2024/25 сборная Грузии выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Албания и Украина.

В параллельном матче второго тура этого квартета сборная Украины в голевой перестрелке уступила Чехии (2:3).

Таким образом, после двух туров Грузия с 6 очками лидирует в этом квартете. Албания и Чехия имеют в своем активе по 3 балла, а Украина с нулем в графе зачетных пунктов идет последней.

В третьем туре Лиги наций украинцы 11 октября сыграют против Грузии. В тот же день Чехия будет принимать Албанию.

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