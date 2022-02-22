Сборная Грузии по регби анонсировала матч против России на украинском языке: в РФ ответили истерикой

Сборная Грузии по регби анонсировала матч против России на украинском языке: в РФ ответили истерикой

Федерация регби России требует удалить афишу, но грузинская сторона игнорирует представителей страны-агрессора.

Союз регби Грузии решил поддержать Украину перед угрозой полномасштабного вторжения Российской Федерации.

На странице грузинской национальной команды в Instagram предстоящий матч Чемпионата Европы против команды России был анонсирован на украинском языке. В то же время текст публикации не был продублирован на грузинском или русском языках.

Это вызвало возмущение в Федерации регби России (ФРР), которая пожаловалась в Европейскую федерацию регби (Rugby Europe). Там якобы попросили грузинскую сторону убрать афишу, однако делать это явно никто не торопится.

"Руководство федерации обратилось к Rugby Europe с просьбой разобраться в этой ситуации. Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента. Rugby Europe просили грузинскую сторону убрать эту афишу, но пока они ничего не убрали, даже учитывая, что за это им грозит штраф. Rugby Europe поддерживает нашу позицию по поводу недопустимости таких публикаций", - цитирует пресс-аташе ФРР Антона Хализова Р-Спорт.

Поединок регбийных команд Грузии и России состоится 27 февраля на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.

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