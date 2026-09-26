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Проспорт
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Сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций

Рамаз Сванадзе заменил Вилли Саньоля во главе грузинской команды.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Вилли Саньоль

Вилли Саньоль / © Associated Press

Сборная Грузии уволила Вилли Саньоля с поста главного тренера перед матчем против Украины во втором туре группового этапа Лиги наций-2026/27.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Грузии.

В последнем поединке под руководством Саньоля грузины проиграли Северной Ирландии (0:1) в стартовом туре Лиги наций-2026/27.

Саньоль возглавлял сборную Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством команда добилась исторического успеха — впервые вышла на чемпионат Европы, где сумела преодолеть групповой этап и пробиться в 1/8 финала.

Вместо Саньоля сборную Грузии возглавит наставник молодежной команды Рамаз Сванадзе.

Грузия — один из соперников Украины в новом розыгрыше Лиги наций. Первый матч между командами состоится в понедельник, 28 сентября, в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что в стартовом туре Лиги наций сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0).

Это был первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.

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