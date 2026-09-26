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Сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций
Рамаз Сванадзе заменил Вилли Саньоля во главе грузинской команды.
Сборная Грузии уволила Вилли Саньоля с поста главного тренера перед матчем против Украины во втором туре группового этапа Лиги наций-2026/27.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Грузии.
В последнем поединке под руководством Саньоля грузины проиграли Северной Ирландии (0:1) в стартовом туре Лиги наций-2026/27.
Саньоль возглавлял сборную Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством команда добилась исторического успеха — впервые вышла на чемпионат Европы, где сумела преодолеть групповой этап и пробиться в 1/8 финала.
Вместо Саньоля сборную Грузии возглавит наставник молодежной команды Рамаз Сванадзе.
Грузия — один из соперников Украины в новом розыгрыше Лиги наций. Первый матч между командами состоится в понедельник, 28 сентября, в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Отметим, что в стартовом туре Лиги наций сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0).
Это был первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.