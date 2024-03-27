Сборная Грузии в серии пенальти одолела Грецию и впервые в истории вышла на чемпионат Европы (видео)

В финальной стадии Евро команда Вилли Саньоля сыграет в группе с Турцией, Португалией и Чехией.

Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024. Основное и дополнительное время поединка в Тбилиси завершилось со счетом 0:0 , а в серии пенальти триумфовали хозяева.

За всю встречу грузины нанесли 17 ударов против 12 у греков (в створ ворот – 3:2). По ожидаемым голам (xG) команда Вилли Саньоля незначительно превзошла соперника – 0,90 на 0,75.

В серии пенальти хозяева не реализовали одну попытку, в то время как греческие футболисты ошиблись дважды.

Обзор матча Грузия – Греция

Отметим, что в полуфинале плей-офф сборная Грузии победила Люксембург (2:0), а греки разбили Казахстан (5:0).

Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу. На Евро-2024 команда Саньоля сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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