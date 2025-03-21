Сборная Хорватии неожиданно обыграла Францию в первом матче 1/4 финала Лиги наций (видео)

Победитель пары Хорватия – Франция станет одним из соперников сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.
Сборная Хорватии одержала домашнюю победу над Францией в первом матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Полюд" в хорватском городе Сплит завершился со счетом 2:0.
Хозяева поля могли выйти вперед уже на 8-й минуте, но Майк Меньян отразил удар Андрея Крамарича с пенальти.
Впрочем, еще до перерыва "клетчатые" дважды отличились в воротах "Ле Блэ". На 26-й минуте счет открыл Анте Будимир, а на 45+1-й преимущество хорватов удвоил Иван Перишич.
Подопечные Дидье Дешама во втором тайме пытались переломить ход поединка, но забить хотя бы один гол так и не сумели.
Обзор матча Хорватия – Франция
Будет добавлен в скором времени.
Ответный матч между французами и хорватами запланирован на воскресенье, 23 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени.
Победитель пары Хорватия – Франция в полуфинале Лиги наций сразится с триумфатором четвертьфинального противостояния Нидерланды – Испания.
Кроме того, победитель противостояния Хорватия – Франция станет одним из соперников сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на предстоящий Мундиаль "сине-желтые" также сыграют против Исландии и Азербайджана.
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