Сборная Хорватии неожиданно обыграла Францию в первом матче 1/4 финала Лиги наций (видео)

Победитель пары Хорватия – Франция станет одним из соперников сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

Сборная Хорватии одержала домашнюю победу над Францией в первом матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Полюд" в хорватском городе Сплит завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля могли выйти вперед уже на 8-й минуте, но Майк Меньян отразил удар Андрея Крамарича с пенальти.

Впрочем, еще до перерыва "клетчатые" дважды отличились в воротах "Ле Блэ". На 26-й минуте счет открыл Анте Будимир, а на 45+1-й преимущество хорватов удвоил Иван Перишич.

Подопечные Дидье Дешама во втором тайме пытались переломить ход поединка, но забить хотя бы один гол так и не сумели.

Обзор матча Хорватия – Франция

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между французами и хорватами запланирован на воскресенье, 23 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени.

Победитель пары Хорватия – Франция в полуфинале Лиги наций сразится с триумфатором четвертьфинального противостояния Нидерланды – Испания.

Кроме того, победитель противостояния Хорватия – Франция станет одним из соперников сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на предстоящий Мундиаль "сине-желтые" также сыграют против Исландии и Азербайджана.

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