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Сборная Хорватии объявила о назначении нового главного тренера
Славен Билич уже во второй раз возглавил сборную Хорватии по футболу.
Сборная Хорватии объявила о назначении Славена Билича главным тренером.
Об этом сообщила пресс-служба хорватской футбольной федерации.
57-летний хорватский специалист заменил на посту Златко Далича, который покинул команду после вылета с чемпионата мира-2026.
На текущем Мундиале хорваты остановились в 1/16 финала, проиграв Португалии (1:2). На групповом этапе "клетчатые" заняли второе место в квартете L, уступив Англии (2:4), одолев Панаму (1:0) и обыграв Гану (2:1).
Отметим, что Билич уже возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2008, не смогла отобраться на ЧМ-2010 и не вышла из группы на Евро-2012.
Кроме сборной, Славен тренировал хорватский "Хайдук", турецкий "Бешикташ", английские "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Уотфорд", московский "Локомотив", китайский "Бэйцзин Гоань", а также саудовские "Аль-Иттихад" и "Аль-Фатех".
Ранее сообщалось, что сборная Португалии получила нового главного тренера.