Сборная Хорватии объявила о назначении нового главного тренера

Славен Билич / © Associated Press

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Сборная Хорватии объявила о назначении Славена Билича главным тренером.

Об этом сообщила пресс-служба хорватской футбольной федерации.

57-летний хорватский специалист заменил на посту Златко Далича, который покинул команду после вылета с чемпионата мира-2026.

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На текущем Мундиале хорваты остановились в 1/16 финала, проиграв Португалии (1:2). На групповом этапе "клетчатые" заняли второе место в квартете L, уступив Англии (2:4), одолев Панаму (1:0) и обыграв Гану (2:1).

Отметим, что Билич уже возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2008, не смогла отобраться на ЧМ-2010 и не вышла из группы на Евро-2012.

Кроме сборной, Славен тренировал хорватский "Хайдук", турецкий "Бешикташ", английские "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Уотфорд", московский "Локомотив", китайский "Бэйцзин Гоань", а также саудовские "Аль-Иттихад" и "Аль-Фатех".

Ранее сообщалось, что сборная Португалии получила нового главного тренера.

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