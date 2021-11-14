Сборная Хорватии вырвала победу над Россией и не пустила РФ на ЧМ-2022 (видео)

Сборная Хорватии вырвала победу над Россией и не пустила РФ на ЧМ-2022 (видео)

Хорватия гарантированно едет на мундиаль, а Россия отправляется в стыковые матчи.

Сборная Хорватии обыграла команду России в решающем матче квалификации на Чемпионат мира-2022 . Поединок заключительного, 10-го тура на стадионе "Полюд" в городе Сплит завершился победой хозяев - 1:0 .

Смотрите также: ЧМ-2022: кто уже вышел в финальный турнир

Судьбоносный гол был забит на 81-й минуте. Автоголом отличился российский защитник турецкого клуба "Антальяспор" Федор Кудряшов. Отыграться после него команда РФ так и не сумела.

CROATIA MIGHT BE GOING TO THE WORLD CUP THROUGH A RUSSIA OWN GOAL pic.twitter.com/W6jC8DP2Yb — ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021

Хорваты (23 очка) заняли первое место в итоговой таблице группы H, опередив россиян на один балл. Таким образом, "клетчатые" оформили выход в финальный турнир ЧМ-2022.

Россия же, финишировав второй, попала в стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве.

Смотрите также: Отбор на ЧМ-2022: кто сыграет в стыковых матчах

Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, которые займут вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двораундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку