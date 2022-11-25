Сборная-хозяйка вошла в историю мирового футбола: на ЧМ-2022 установили уникальный антирекорд

Катар проиграл в обоих матчах домашнего Мундиаля и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф.
В пятницу, 25 ноября, состоялся матч 2-го тура группы А чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Катара и Сенегала.
На этом поединке сборная Катара установила уникальный антирекорд мирового первенства.
Команда Феликса Санчеса Баса стала первой в истории Мундиаля страной-организатором ЧМ, уступившей в двух стартовых матчах группового этапа.
Напомним, что игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сенегальцев.
Таким образом, Катар стал первой сборной, которая потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022.
Обзор матча
- В другом матче группы A сборная Нидерландов расписала ничью с национальной Эквадорской командой (1:1).
- Матчи заключительного, третьего, тура состоятся 29 ноября: Эквадор – Сенегал, Нидерланды – Катар.
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