Сборная-хозяйка вошла в историю мирового футбола: на ЧМ-2022 установили уникальный антирекорд

Катар проиграл в обоих матчах домашнего Мундиаля и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф.

В пятницу, 25 ноября, состоялся матч 2-го тура группы А чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Катара и Сенегала.

На этом поединке сборная Катара установила уникальный антирекорд мирового первенства.

Команда Феликса Санчеса Баса стала первой в истории Мундиаля страной-организатором ЧМ, уступившей в двух стартовых матчах группового этапа.

Напомним, что игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сенегальцев.

Таким образом, Катар стал первой сборной, которая потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022.

Обзор матча

В другом матче группы A сборная Нидерландов расписала ничью с национальной Эквадорской командой (1:1).

Матчи заключительного, третьего, тура состоятся 29 ноября: Эквадор – Сенегал, Нидерланды – Катар.

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