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Сборная Испании по футболу обновила абсолютный рекорд по длительности серии без поражений
"Красная фурия" продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 42 поединков.
Сборная Испании по футболу обновила мировой рекорд по продолжительности серии без поражений.
В матче четвертого тура группы 3 Дивизиона A Лиги наций-2026/27 испанцы на выезде одержали волевую победу над Хорватией со счетом 2:1.
"Красная фурия" одержала 11-ю победу подряд и досрочно вышла в четвертьфинал Лиги наций.
Кроме того, Испания побила собственный мировой рекорд — продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 42 поединков.
Беспроигрышная серия команды Луиса де ла Фуэнте продолжается с марта 2024 года, когда испанцы уступили Колумбии (0:1) в товарищеском матче.
Серия учитывает результаты официальных и товарищеских матчей, но не включает серии пенальти. В 2025 году испанцы уступили в финале Лиги наций португальцам именно по 11-метровым.
Отметим, что во время своей рекордной серии без поражений Испания выиграла Евро-2024 и чемпионат мира-2026, где в финале в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0).
Самые длинные серии без поражений в международном футболе
42 — Испания (2024 — продолжается)
37 — Италия (2018-2021)
36 — Аргентина (2019-2022)
35 — Алжир (2018-2021)
35 — Испания (2007-2009)
35 — Бразилия (1993-1996)
Ранее сообщалось, что Месси отличился голом и двумя ассистами в прощальном матче за сборную Аргентины.