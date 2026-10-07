Сборная Испании по футболу обновила абсолютный рекорд по длительности серии без поражений

Сборная Испании по футболу / © Associated Press

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Сборная Испании по футболу обновила мировой рекорд по продолжительности серии без поражений.

В матче четвертого тура группы 3 Дивизиона A Лиги наций-2026/27 испанцы на выезде одержали волевую победу над Хорватией со счетом 2:1.

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"Красная фурия" одержала 11-ю победу подряд и досрочно вышла в четвертьфинал Лиги наций.

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Кроме того, Испания побила собственный мировой рекорд — продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 42 поединков.

Беспроигрышная серия команды Луиса де ла Фуэнте продолжается с марта 2024 года, когда испанцы уступили Колумбии (0:1) в товарищеском матче.

Серия учитывает результаты официальных и товарищеских матчей, но не включает серии пенальти. В 2025 году испанцы уступили в финале Лиги наций португальцам именно по 11-метровым.

Отметим, что во время своей рекордной серии без поражений Испания выиграла Евро-2024 и чемпионат мира-2026, где в финале в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0).

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Самые длинные серии без поражений в международном футболе

42 — Испания (2024 — продолжается)

37 — Италия (2018-2021)

36 — Аргентина (2019-2022)

35 — Алжир (2018-2021)

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35 — Испания (2007-2009)

35 — Бразилия (1993-1996)

Ранее сообщалось, что Месси отличился голом и двумя ассистами в прощальном матче за сборную Аргентины.

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