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Сборная Испании установила исторический рекорд по самой длинной беспроигрышной серии
"Фурия Роха" не проигрывает уже 38 матчей подряд.
Испания установила исторический рекорд сборных по самой длинной серии без поражений в футболе.
Случилось это после финального матча чемпионата мира-2026 против Аргентины. Испанцы в экстра-таймах вырвали победу (1:0) и стали победителями Мундиаля.
Благодаря этому "Фурия Роха" продлила свою беспроигрышную серию до 38 матчей.
Испания превзошла достижение Италии, которая не проигрывала 37 поединков подряд в 2018-2021 годах.
Беспроигрышная серия команды Луиса де ла Фуэнте продолжается с марта 2024 года, когда испанцы уступили Колумбии (0:1) в товарищеском матче.
Серия учитывает результаты официальных и товарищеских матчей, но не включает серии пенальти. В 2025 году испанцы уступили в финале Лиги наций португальцам именно по 11-метровым.
В ходе своей рекордной серии без поражений Испания выиграла Евро-2024, а теперь добавила и титул чемпиона мира-2026.
Самые длинные серии без поражений в международном футболе
38 - Испания (2024 — продолжается)
37 — Италия (2018-2021)
36 — Аргентина (2019-2022)
35 — Алжир (2018-2021)
35 — Испания (2007-2009)
35 — Бразилия (1993-1996)
Напомним, Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.
Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).
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