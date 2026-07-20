Сборная Испании установила исторический рекорд по самой длинной беспроигрышной серии

Сборная Испании по футболу / © Associated Press

Реклама

Испания установила исторический рекорд сборных по самой длинной серии без поражений в футболе.

Случилось это после финального матча чемпионата мира-2026 против Аргентины. Испанцы в экстра-таймах вырвали победу (1:0) и стали победителями Мундиаля.

Благодаря этому "Фурия Роха" продлила свою беспроигрышную серию до 38 матчей.

Реклама

Испания превзошла достижение Италии, которая не проигрывала 37 поединков подряд в 2018-2021 годах.

Беспроигрышная серия команды Луиса де ла Фуэнте продолжается с марта 2024 года, когда испанцы уступили Колумбии (0:1) в товарищеском матче.

Серия учитывает результаты официальных и товарищеских матчей, но не включает серии пенальти. В 2025 году испанцы уступили в финале Лиги наций португальцам именно по 11-метровым.

В ходе своей рекордной серии без поражений Испания выиграла Евро-2024, а теперь добавила и титул чемпиона мира-2026.

Реклама

Самые длинные серии без поражений в международном футболе

38 - Испания (2024 — продолжается)

37 — Италия (2018-2021)

36 — Аргентина (2019-2022)

35 — Алжир (2018-2021)

Реклама

35 — Испания (2007-2009)

35 — Бразилия (1993-1996)

Напомним, Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

Реклама

Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Аргентины расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

Кроме того, звезда сборной Аргентины устроил драку с двумя игроками Испании после финала ЧМ-2026.

Реклама

Новости партнеров