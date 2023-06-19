Сборная Испании в серии пенальти одолела Хорватию и стала победителем Лиги наций (видео)

Сборная Испании стала триумфатором финальной стадии Лиги наций-2022/23. В решающем поединке на стадионе "Де Кейп" в нидерландском Роттердаме испанцы по итогам серии пенальти обыграли команду Хорватии.

Основное время встречи завершилось без забитых мячей – 0:0 . Следовательно, игра перешла в экстра-таймы. Там команды также не смогли поразить ворота друг друга, так что обладатель трофея определялся в серии пенальти.

В серии послематчевых 11-метровых точнее оказалась "Красная фурия" – 4:5 . Героем серии пенальти стал вратарь испанцев Унаи Симон, отразивший удары Ловро Майера и Бруно Петковича.

Обзор матча

В полуфиналах Лиги наций сборная Хорватии в экстра-таймах победила Нидерланды (2:4), а команда Испании в конце основного времени игры вырвала победу над Италией (2:1).

Отметим, что бронзовым призером Лиги наций-2022/23 стала сборная Италии, которая победила в матче за третье место Нидерланды (2:3).

Напомним, этот розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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