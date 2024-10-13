Сборная Испании вырвала победу над Данией и возглавила группу Лиги наций (видео)

Сборная Испании обыграла Данию в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок в Мурсии завершился со счетом 1:0 .

Подопечные Луиса де ла Фуэнте доминировали на футбольном поле, но забить победный мяч смогли только на 79-й минуте. Автором решающего результативного удара стал Мартин Субименди.

Обзор матча Испания – Дания

В другом поединке третьего тура этого квартета Сербия дома победила Швейцарию (2:0).

Смотрите также: Лига наций-2024/25: все группы и турнирные таблицы

Благодаря этой непростой победе Испания с 7 очками возглавила группу 4 дивизиона А Лиги наций. Дания с 6 баллами занимает второе место. Сербия имеет 4 пункта и идет третьей. Швейцария (0) – последняя.

В следующем четвертом туре Лиги наций действующие чемпионы Европы примут Сербию, а Дания на выезде сыграет против Швейцарии. Оба матча состоятся 15 октября.

Читайте также:

Украина – Чехия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

Сборная Португалии с голом Роналду обыграла Польшу в Лиге наций (видео)

Сборная Украины обыграла Грузию и набрала первые очки в Лиге наций-2024/25 (видео)