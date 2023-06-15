Сборная Испании вырвала победу над Италией и во второй раз подряд вышла в финал Лиги наций (видео)

В решающем матче турнира "Красная фурия" сразится с Хорватией.

Сборная Испании обыграла команду Италии во втором полуфинале финальной стадии Лиги наций-2022/23. Поединок на стадионе "Де Гролс Весте" в нидерландском городе Энсхеде завершился со счетом 2:1 .

Уже на третьей минуте встречи испанцев вывел вперед Ереми Пино.

Однако "Скуадра Адзурра" быстро отыгралась – на 11-й минуте пенальти реализовал Чиро Иммобиле.

Еще через десять минут команда Роберто Манчини могла впервые в этом матче повести в счете, но арбитр отменил гол Давиде Фраттези из-за офсайда.

Развязка напряженного противостояния наступила в конце второго тайма. На 88-й минуте Хоселу забил победный мяч, который и вывел "Красную фурию" в финал турнира.

В финале подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с командой Хорватии, которая днем ранее в экстра-таймах победила команду Нидерландов (2:4).

Отметим, что испанцы во второй раз подряд сыграют в решающем матче Лиги наций. В полуфинале прошлого розыгрыша этого турнира Испания также победила Италию (2:1), но в финале уступила Франции (1:2).

Напомним, что текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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