Сборная Италии довызвала двух игроков на определяющий матч отбора к Евро-2024 против Украины

Лучано Спаллетти изменил состав своей команды перед решающими играми с Северной Македонией и Украиной.

Сборная Италии внесла коррективы в свою заявку на заключительные матчи группового этапа квалификации к Евро-2024 против команд Северной Македонии и Украины.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии, главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти решил довызвать на ноябрьские поединки двух футболистов – защитника "Лацио" Мануэля Лаццари и защитника "Фиорентины" Кристиано Бираги.

Лаццари и Бираги заменили в итальянской сборной центрального защитника "Аталанты" Рафаэля Толоя и правого защитника "Милана" Давиде Калабрию, которые ранее выбыли из заявки из-за повреждений.

Также действующим чемпионам Европы в связи с полученными травмами не помогут вратарь "Наполи" Алекс Мерет и полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли.

Обновленный состав сборной Италии на матчи против Северной Македонии и Украины

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Иван Проведель ("Лацио"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм", Англия).

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – "Интер"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Мануэль Лаццари ("Лацио"), Кристиано Бираги ("Фиорентина").

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – "Интер"), Джакомо Бонавентура ("Фиорентина"), Андреа Кольпани ("Монца"), Брайан Кристанте ("Рома"), Жоржиньо ("Арсенал", Англия).

Нападающие: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – "Ювентус"), Стефан Аль-Шаарави ("Рома"), Маттео Политано ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Николо Дзаньоло ("Астон Вилла", Англия).

В предпоследнем туре квалификации на Евро-2024 сборная Италии 17 ноября в Риме примет команду Северной Македонии, после чего 20 ноября в немецком Леверкузене сыграет решающий поединок за выход на ЧЕ против Украины.

Победа над итальянцами принесет сборной Украины прямую путевку на Евро-2024. Команду Сергея Реброва устроит даже ничья, если перед этим "Скуадра Адзурра" не сможет обыграть Северную Македонию.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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