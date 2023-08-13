Сборная Италии неожиданно осталась без тренера за месяц до матча отбора Евро-2024 с Украиной

Роберто Манчини подал в отставку с поста наставника "Скуадры Адзурры".
Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии.
Об этом федерация футбола Италии сообщила на официальном сайте.
Решение прекратить сотрудничество с национальной командой принял сам Манчини. Причины остаются неизвестными.
Имя нового главного тренера итальянской сборной будет объявлено в ближайшие дни.
Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством "Скуадра Адзурра" выиграла Евро-2020, но затем не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2022.
Всего на посту главного тренера сборной Италии он провел 61 матч, в которых одержал 39 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.
Напомним, сборная Италии – соперник Украины в отборе на Евро-2024. Команды сыграют между собой уже менее чем через месяц – 12 сентября.
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