Сборная Италии неожиданно осталась без тренера за месяц до матча отбора Евро-2024 с Украиной

Роберто Манчини подал в отставку с поста наставника "Скуадры Адзурры".

Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии.

Об этом федерация футбола Италии сообщила на официальном сайте.

Решение прекратить сотрудничество с национальной командой принял сам Манчини. Причины остаются неизвестными.

Имя нового главного тренера итальянской сборной будет объявлено в ближайшие дни.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством "Скуадра Адзурра" выиграла Евро-2020, но затем не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2022.

Всего на посту главного тренера сборной Италии он провел 61 матч, в которых одержал 39 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

Напомним, сборная Италии – соперник Украины в отборе на Евро-2024. Команды сыграют между собой уже менее чем через месяц – 12 сентября.

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