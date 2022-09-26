Сборная Италии обыграла сенсационного лидера группы и вышла в плей-офф Лиги наций

В понедельник 26 сентября сборная Венгрия принимала команду Италии в рамках заключительного тура Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 3 Дивизиона А.

Встреча на "Пушкаш Арене" в Будапеште завершилась поражением хозяев со счетом 0:2 .

Итальянцы вышли вперед на 27-й минуте. Грубой ошибкой в обороне венгров воспользовался Джакомо Распадори, который расстрелял пустые ворота .

В начале второго тайма команда Роберто Манчини укрепила свое преимущество - Федерико Димарко отличился на 52-й минуте после передачи Брайана Кристанте.

Благодаря этой победе "Скуадра Адзурра" с 11 очками стала победителем группы, обойдя в таблице венгров (10 баллов). Именно чемпионы Евро-2020 стали третьим участником финальной части Лиги наций после Нидерландов и Хорватии. Обладателя четвертой путевки в плей-офф 27 сентября определят Португалия и Испания.

В параллельном матче группы 3 Дивизиона А сборная Англии сыграла в результативную ничью с Германией - 3:3. В итоге немцы с 7 баллами заняли третье место, а родоначальники футбола с 3 очками финишировали последними и опустятся в Дивизион B.

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