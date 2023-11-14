Сборная Италии понесла кадровые потери перед решающим матчем отбора на Евро-2024 против Украины

"Скуадра Адзурра" осталась без трех игроков, которые были в заявке на ноябрьские поединки.

Сборная Италии понесла кадровые потери незадолго до заключительных матчей группового этапа отбора на Евро-2024 против команд Северной Македонии и Украины.

Как сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии, из заявки "Скуадры Адзурры" на ноябрьские поединки выбыли вратарь "Наполи" Алекс Мерет, центральный защитник "Аталанты" Рафаэль Толой и правый защитник "Милана" Давиде Калабрия. Все они получили повреждения в играх 12-го тура Серии А, которые состоялись в прошлом уикенде.

Главный тренер итальянской сборной Лучано Спаллетти пока никого не вызвал в лагерь команды вместо травмированных футболистов. Таким образом, в его распоряжении сейчас остаются 26 игроков.

Обновленный состав сборной Италии на матчи против Северной Македонии и Украины

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Иван Проведель ("Лацио"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм", Англия).

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – "Интер"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи").

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – "Интер"), Джакомо Бонавентура ("Фиорентина"), Андреа Кольпани ("Монца"), Брайан Кристанте ("Рома"), Жоржиньо ("Арсенал", Англия), Мануэль Локателли ("Ювентус").

Нападающие: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – "Ювентус"), Стефан Аль-Шаарави ("Рома"), Маттео Политано ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Николо Дзаньоло ("Астон Вилла", Англия).

В предпоследнем туре квалификации на Евро-2024 сборная Италии 17 ноября в Риме примет команду Северной Македонии, после чего 20 ноября в немецком Леверкузене сыграет решающий поединок за выход на ЧЕ против Украины.

Победа над итальянцами принесет сборной Украины прямую путевку на Евро-2024. Команду Сергея Реброва устроит даже ничья, если перед этим "Скуадра Адзурра" не сможет обыграть Северную Македонию.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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