Сборная Италии понесла серьезную потерю перед матчем с Украиной в отборе на Евро-2024

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали не сыграет против Украины в матче 6-го тура отбора на Евро-2024

23-летний хавбек английского "Ньюкасла" отсутствует в заявке "Скуадры Адзурры" на поединок, которая была опубликована на официальном сайте УЕФА.

Тонали не сможет помочь своей сборной во встрече с украинцами из-за мышечного повреждения, которое получил в предыдущем матче квалификации на континентальное первенство с Северной Македонией.

Заявка сборной Италии на матч против Украины

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Алекс Мерет, Гульельмо Викарио.

Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Федерико Димарко, Кристиано Бираги, Алессио Романьоли, Маттео Дармиан, Джорджо Скальвини, Николо Казалле, Алессандро Бастони.

Полузащитники: Мануэль Локателли, Риккардо Орсолини, Давиде Фраттези, Маттео Пессина, Брайан Кристанте, Николо Барелла.

Нападающие: Матео Ретеги, Джакомо Распадори, Вильфред Ньонто, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи, Николо Дзаньоло.

Матч Италия – Украина состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Италия – Украина доступна на нашем сайте.

Италия – Украина: турнирное положение перед матчем

По итогам пяти туров сборная Украины с 7 очками занимает второе место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов). Команды Италии и Северной Македонии набрали по 4 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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