Сборная Италии потеряла основного защитника перед решающим матчем отбора Евро-2024 против Украины

Алессандро Бастони не поможет команде Лучано Спаллетти в поединках с Северной Македонией и Украиной.

Сборная Италии понесла важную кадровую потерю накануне заключительных матчей группового этапа отбора на Евро-2024 против команд Северной Македонии и Украины.

Как сообщается на официальной странице "Скуадры Адзурры" в Twitter, защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони получил мышечное повреждение и покинет расположение сборной.

Вместо него главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти уже вызвал защитника "Ромы" Джанлуку Манчини.

Также отмечается, что проблемы со здоровьем есть у голкипера итальянцев Гульельмо Викарио. Поэтому в лагерь "Скуадры Адзурры" был довызван вратарь "Аталанты" Марко Карнезекки.

Ранее сообщалось, что из-за травм из заявки "Скуадры Адзурры" на ноябрьские поединки выбыли вратарь "Наполи" Алекс Мерет, центральный защитник "Аталанты" Рафаэль Толой, правый защитник "Милана" Давиде Калабрия и полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли. Вместо них Спаллетти довызвал защитника "Лацио" Мануэля Лаццари и защитника "Фиорентины" Кристиано Бираги.

В предпоследнем туре квалификации на Евро-2024 сборная Италии 17 ноября в Риме примет команду Северной Македонии, после чего 20 ноября в немецком Леверкузене сыграет решающий поединок за выход на ЧЕ против Украины.

Победа над итальянцами принесет сборной Украины прямую путевку на Евро-2024. Команду Сергея Реброва устроит даже ничья, если перед этим "Скуадра Адзурра" не сможет обыграть Северную Македонию.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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