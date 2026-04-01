Сборная Италии в серии пенальти проиграла боснийцам и сенсационно не вышла на ЧМ-2026

Босния и Герцеговина. / © Associated Press

Реклама

Сборная Боснии и Герцеговины одолела команду Италии в финале плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 года. Поединок на стадионе "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился победой хозяев по итогам серии пенальти.

Итальянцы открыли счет на 15-й минуте встречи — за подопечных Дженнаро Гаттузо гол забил Мойзе Кин.

На 41-й минуте "Скуадра Адзурра" осталась в меньшинстве — прямую красную карточку заработал Алессандро Бастони.

Реклама

Во втором тайме боснийцы сравняли счет — на 79-й минуте отличился Харис Табакович.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), после чего команды не поражали ворота друг друга в экстра-таймах. Так что судьба путевки на Мундиаль решалась в серии пенальти. Там точнее оказались боснийцы — 4:1.

Таким образом, именно сборная Боснии и Герцеговины сенсационно вышла на ЧМ-2026, тогда как команда Италии в третий раз подряд пропустит Мундиаль.

Обзор матча Босния и Герцеговина — Италия

Реклама

Отметим, что в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 боснийцы в серии пенальти одолели Уэльс — 1:1 (пен. 4:2), тогда как итальянцы обыграли Северную Ирландию — 2:0.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.