Сборная Италии в зрелищном матче победила Нидерланды и завоевала "бронзу" Лиги наций (видео)

Сборная Италии обыграла команду Нидерландов в матче за третье место финальной стадии Лиги наций-2022/23. Поединок на стадионе "Де Гролс Весте" в городе Энсхеде закончился со счетом 2:3 .

В первом тайме "Скуадра Адзурра" дважды поразила ворота соперника. Уже на 6-й минуте встречи после передачи пяткой от Джакомо Распадори мяч в дальний угол ударом из пределов штрафной отправил Федерико Димарко.

На 20-й минуте подопечные Роберто Манчини удвоили свое преимущество – точным ударом отличился Давиде Фраттези.

Во втором тайме "Оранжевым" удалось сократить отставание в счете. На 68-й минуте гол в свой актив записал Стивен Бергвейн.

Однако итальянцы очень быстро вернули себе преимущество в два мяча. На 73-й минуте после сольного прохода мяч в дальний угол отправил вышедший на замену Федерико Кьеза.

Команда Рональда Кумана пыталась возродить интригу в поединке и на 82-й минуте забила после розыгрыша штрафного удара, но гол Ваута Вегхорста был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

На этом нидерландцы не остановились и боролись до самого финального свистка. На последней минуте основного времени Джорджиньо Вейналдум сократил отставание хозяев до минимума, но на большее у подопечных Кумана сил не хватило.

В финале Лиги наций за трофей сразятся сборные Хорватии и Испании. Решающий поединок турнира также состоится 18 июня, но в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия – Испания доступна нашем сайте.

Напомним, текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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