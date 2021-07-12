Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы: в финале в серии пенальти повержена Англия

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы: в финале в серии пенальти повержена Англия

Командам не хватило двух часов, чтобы определить сильнейшего.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020 и во второй раз в истории стала чемпионом континента. Основное и дополнительное время встречи на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось со счетом 1:1.

Англичане вышли вперед уже на третьей минуте. Гарри Кейн нашел передачей в штрафной итальянцев на дальней штанге Люка Шоу, который и открыл счет мощным ударом с близкого расстояния.

Итальянцы не смогли отойти от такого удара и до перерыва почти не тревожили Джордана Пикфорда. Однако уже во второй тайме они прибавили.

Отыгрались подопечные Роберто Манчини на 67-й минуте. Леонардо Бонуччи с метра отправил мяч в ворота англичан после небольшого пожара в их штрафной, который был вызван подачей с углового.

Забив, "Скуадра Адзурра" не стала отходить назад, а продолжила играть первым номером. Англичане же в первую очередь сконцентрировались на обороне и смогли перевести игру в овертайм.

Но командам не хватило и дополнительных 30 минут, чтобы определить сильнейшего. В серии же пенальти итальянцы победили со счетом 3:2.

На пути в финал англичане в плей-офф прошли Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и вырвали победу над Данией (2:1).

(2:0), разгромили (4:0) и вырвали победу над (2:1). Итальянцы в 1/8 финала обыграли Австрию (2:1), а затем выбили с турнира Бельгию (2:1) и Испанию (1:1, по пен. - 4:2).

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