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Сборная Кабо-Верде установила исторический рекорд чемпионатов мира
Кабо-Верде — самая маленькая страна в истории плей-офф Мундиалей.
Сборная Кабо Верде установила исторический рекорд чемпионатов мира по футболу.
Кабо-вердийцы стали самой маленькой по населению страной (525 000 человек), когда-либо выходившей в плей-офф Мундиалей.
"Мы маленькие, но у нас большие сердца, и мы бойцы", — отметил 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, который стал одним из главных творцов успеха своей команды.
На групповом этапе ЧМ-2026 кабо-вердийцы трижды сыграли вничью — с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).
Сборная Кабо-Верде (3 балла) пробилась в плей-офф со второй строчки группы H. Кабо-вердийцы финишировали позади Испании (7 очков), но опередили Уругвай и Саудовскую Аравию (по 2 зачетных пункта).
В 1/16 финала дебютант Мундиалей посоревнуется против действующего чемпиона мира — команды Аргентины. Матч состоится в субботу, 4 июля, в 01:00 с киевским временем.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.