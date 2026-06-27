Сборная Кабо-Верде по футболу / © Associated Press

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Сборная Кабо Верде установила исторический рекорд чемпионатов мира по футболу.

Кабо-вердийцы стали самой маленькой по населению страной (525 000 человек), когда-либо выходившей в плей-офф Мундиалей.

"Мы маленькие, но у нас большие сердца, и мы бойцы", — отметил 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, который стал одним из главных творцов успеха своей команды.

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На групповом этапе ЧМ-2026 кабо-вердийцы трижды сыграли вничью — с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

Сборная Кабо-Верде (3 балла) пробилась в плей-офф со второй строчки группы H. Кабо-вердийцы финишировали позади Испании (7 очков), но опередили Уругвай и Саудовскую Аравию (по 2 зачетных пункта).

В 1/16 финала дебютант Мундиалей посоревнуется против действующего чемпиона мира — команды Аргентины. Матч состоится в субботу, 4 июля, в 01:00 с киевским временем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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