Сборная Кабо-Верде в матче с Испанией установила рекорд чемпионатов мира

Сборная Кабо-Верде / © Associated Press

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Сборная Кабо-Верде установила исторический рекорд чемпионатов мира по футболу.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Испании футболисты африканской команды нарушили правила всего один раз.

Это наименьшее количество фолов в одном поединке ЧМ за все время сбора статистики (с 1966 года).

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В течение матча игроки сборной Кабо-Верде смогли 17 раз отобрать мяч у соперника, сфолив только раз. К слову, испанцы за игру совершили 10 нарушений правил.

Для сборной Кабо Верде это был первый в истории матч на Мундиалях. Дебют получился успешным — команда заработала первое очко на ЧМ, сыграв вничью с Испанией (0:0).

В другом матче стартового тура группы H встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Этот поединок состоится во вторник, 16 июня, начало — в 01:00 по киевскому времени.

Во втором туре Испания 21 июня сыграет против Саудовской Аравии, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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