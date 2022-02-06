Сборная Камеруна за 16 минут осуществила космический камбэк и стала "бронзовым" призером Кубка Африки: видео

Уступая с разницей в три гола, они сумели переломить ход поединка.

Невероятная развязка произошла в матче за третье место на Кубке африканских наций между Камеруном и Буркина-Фасо.

На 49-й минуте футболисты Буркина-Фасо выигрывали у хозяев турнира со счетом 3:0. Забитыми голами отличились Стив Яго ( 24 минута ), Андре Онана ( 42 , автогол) и Джибрил Оттара ( 49 ).

Казалось, что Буркина-Фасо без проблем одержит победу, однако с 72 минуты на поле началось что-то безумное. Именно в это время Камерун благодаря усилиям Стефана Баокена отыграл один гол. Когда до завершения основного времени оставалось пять минут за дело взялся форвард камерунцев – Венсан Абубакар. Его точные удары на 85 и 87 минутах позволили восстановить паритет игры и перевести ее в серию пенальти.

Что касается ударов "с отметки", то здесь сильнее оказались футболисты Камеруна. Реализовав пять попыток из пяти, они победили соперника, ведь Буркина-Фасо однажды промахнулась.

Камерун, являющийся пятикратным победителем Кубка африканских наций, завоевал бронзовые награды турнира во второй раз в своей истории;

В финале соревнований встретятся Сенегал и Египет. Эта дуэль начнется в воскресенье, 6 февраля, в 20 часов по Киеву.

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