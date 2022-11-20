Сборная Катара установила историческое антидостижение в стартовом матче чемпионата мира-2022

Никогда раньше команда-хозяйка не проигрывала поединок-открытие Мундиаля.

В воскресенье, 20 ноября, Эквадор обыграл Катар в матче-открытии чемпионата мира-2022 по футболу.

Поединок на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре завершился со счетом 0:2.

Победу южноамериканцам принес дубль их лидера Эннера Валенсии. Мог звездный ветеран оформить и хет-трик, ведь его гол в начале встречи был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Потерпев поражение в стартовом матче ЧМ-2022 , катарцы установили историческое антидостижение. Впервые в истории проведения чемпионатов мира по футболу сборная-хозяйка проиграла поединок-открытие турнира.

До этого у команд стран, принимавших планетарное первенство, было 16 побед и 6 ничьих в матчах-открытиях.

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Кроме Катара и Эквадора, в группе А будут играть сборные Сенегала и Нидерландов. Они проведут очный матч первого тура в понедельник, 21 ноября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Во втором туре, 25 ноября, Катар встретится с Сенегалом, а Нидерланды сразятся с Эквадором.

Напомним, в плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы по итогам трех туров. Далее 16 сборных продолжат борьбу за трофей в матчах на вылет.

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