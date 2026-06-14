Сборная Кюрасао и ее тренер установили исторические рекорды чемпионатов мира

Сборная Кюрасао / © Associated Press

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Сборная Кюрасао и ее главный тренер Дик Адвокат вошли в историю чемпионатов мира по футболу.

В воскресенье, 14 июня, сборная Кюрасао встречается с командой Германии в матче первого тура группы E чемпионата мира-2026. Поединок на арене "NRG Stadium" в Хьюстоне (США) начался в 20:00 по киевскому времени.

Для Кюрасао это дебютный матч на чемпионатах мира по футболу. Эта сборная установила уникальное достижение — она стала самой маленькой страной, когда-либо игравшей на Мундиалях.

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Население Кюрасао составляет всего 150 тысяч человек. Ранее этот рекорд принадлежал Исландии — 334 тысячи человек.

Только в 2011 году сборная Кюрасао стала членом ФИФА. Кюрасао не является полностью суверенным государством. Это самоуправляющаяся (учредительная) страна в составе Королевства Нидерландов.

В то же время, наставник сборной Кюрасао Дик Адвокат также установил рекорд — нидерландский специалист в возрасте 78 лет и 260 дней стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.

По этому показателю Адвокат превзошел немца Отто Рехагеля, который на ЧМ-2010 руководил сборной Греции в возрасте 71 года и 317 дней.

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Дик Адвокат / © Associated Press

Отметим, что сборная Кюрасао уже забила свой первый гол на Мундиалях — на 21-й минуте Ливано Коммененция сравнял счет в матче против Германии, за которую на 6-й минуте встречи точным ударом отличился Феликс Нмеча.

Сборная Кюрасао / © Associated Press

Кроме Кюрасао и Германии, в этом квартете также выступают Кот-д'Ивуар и Эквадор, которые проведут очную встречу первого тура в понедельник, 15 июня, в 02:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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