Сборная Марокко одержала победу над Канадой и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Марокко обыграла команду Канады в матче 3-го тура группы F чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе завершился со счетом 1:2 .

Марокканцы вышли вперед уже на 4-й минуте. Голкипер канадцев Милан Борян откровенно подарил мяч соперникам перед собственными воротами, за что его и наказал Хаким Зиеш.

На 23-й минуте Юссеф Энн Несири воспользовался отличной передачей от Ашрафа Хакими и удвоил преимущество своей команды.

На 40-й минуте канадцы сократили отставание благодаря автоголу Наефа Агерда, но на большее сборную Канады не хватило.

В параллельном матче этого квартета Хорватия и Бельгия разошлись ничьей со счетом 0:0 .

Таким образом, именно марокканцы с 7 очками сенсационно выиграли группу и вышли в плей-офф. Другую путевку в 1/8 финала получили хорваты (5 баллов). Бельгия (4) и Канада (0) вылетели из ЧМ.

Отметим, что Марокко – уже вторая африканская сборная, преодолевшая групповую стадию Мундиаля в Катаре. Ранее это также удалось Сенегалу.

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