Сборная Марокко потеряла двух ключевых игроков в преддверии плейоф ЧМ-2022

Хакими и Эн-Несири тренировались отдельно от общей группы сборной Марокко

Сборная Марокко столкнулась с кадровыми проблемами накануне плейофа чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает Marca.

На последней тренировке национальной команды отсутствовали два лидера команды. Защитник ПСЖ Ашраф Хакими и нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири тренировались по отдельности.

Источник отмечает, что игроки должны успеть до следующего поединка своей команды.

Сборная Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 встретится с Испанией. Матч состоится во вторник, 6 декабря. Начало – в 17:00.

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