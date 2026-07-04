Сборная Марокко разгромила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026

Сборная Марокко / © Associated Press

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Сборная Марокко разгромила команду Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "NRG Stadium" в американском Хьюстоне завершился со счетом 0:3 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма марокканцы открыли счет — на 50-й минуте Аззедин Унаи точно пробил под правую штангу после передачи Ашрафа Хакими со штрафного.

Канада — Марокко / © Associated Press

Канада — Марокко / © Associated Press

Отметим, что на 22-й минуте сборной Марокко пришлось заменить своего лидера — атакующего полузащитника Исмаэля Сайбари, который недавно перешел в мюнхенскую "Баварию". Автор трех голов марокканцев на этом Мундиале покинул поле в слезах.

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Канада — Марокко / © Associated Press

Канада — Марокко / © Associated Press

На 82-й минуте марокканцы увеличили свое преимущество в счете — Унаи оформил дубль, отправив мяч в ближнюю "девятку" после передачи Браима Диаса.

Канада — Марокко / © Associated Press

Канада — Марокко / © Associated Press

На 85-й минуте марокканцы могли забивать в третий раз, но Суфьян Рахими ударом из пределов штрафной площадки попал в перекладину.

На 90+8-й минуте Рахими все же поразил ворота соперника после передачи Диаса, подытожив разгромную победу своей команды.

Таким образом, сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026. В 1/4 финала марокканцы сразятся с победителем матча Парагвай — Франция, который состоится в воскресенье, 5 июля, в 00:00 по киевскому времени.

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На ЧМ-2026 марокканцы финишировали вторыми в квартете C, сыграв вничью с Бразилией (1:1), одолев Шотландию (1:0) и обыграв Гаити (4:2). В 1/16 финала африканская сборная в серии пенальти одолела Нидерланды (1:1, пен. 3:2).

Канадцы заняли второе место группе B, сыграв вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1), разгромив Катар (6:0) и потерпев поражение от Швейцарии (1:2). В 1/16 финала "кленовые листья" обыграли ЮАР (1:0).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Аргентина с голом Месси с трудом дожала Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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