Сборная Марокко в драматической серии пенальти выбила Нидерланды с ЧМ-2026

Сборная Марокко / © Associated Press

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Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Основное и дополнительное время поединка на арене "Estadio BBVA" в мексиканском Монтеррее завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти победили марокканцы — 3:2.

Долгое время команды не могли забить. Во втором тайме нидерландцам удалось открыть счет — на 72-й минуте Коди Гакпо нанес точный удар после передачи Крисенсио Саммервилла.

Нидерланды — Марокко / © Associated Press

Подопечные Рональда Кумана были очень близки к победе, но в компенсированное время, на 90+1-й минуте, марокканцы сумели отыграться — Исса Диоп в центре штрафной площадки ударом головой в дальний угол замкнул подачу с левого фланга от Шемсдина Тальби.

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Нидерланды — Марокко / © Associated Press

Нидерланды — Марокко / © Associated Press

Поскольку основное время матча завершилось вничью (1:1), то игра перешла в экстра-таймы, где голов забито не было.

Следовательно обладатель путевки в 1/8 финала определялся в серии пенальти. Сборная Нидерландцев смогла реализовать всего два из пяти своих ударов, тогда как Марокко трижды поразило ворота соперника и пробилось в следующую стадию.

Нидерланды — Марокко / © Associated Press

Нидерланды — Марокко / © Associated Press

В 1/8 финала марокканцы сразятся с Канадой, которая в 1/16 финала обыграла ЮАР (1:0).

Матч Канада — Марокко состоится в субботу, 4 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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