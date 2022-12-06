Сборная Марокко в серии пенальти победила Испанию и сенсационно прорвалась в четвертьфинал ЧМ-2022

За путевку в полуфинал марокканцы сразятся с победителем пары Португалия – Швейцария.

Сборная Марокко победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на арене "Эдьюкейшн Сити Стедиум" в Эр-Райяне завершился со счетом 0:0 , а в серии послематчевых пенальти триумфовали марокканцы.

В первом тайме команды не создали большого количества острых моментов, на двоих нанеся всего четыре удара, из которых только один в створ ворот.

На 12-й минуте у Ашраф Хаким имел хорошую возможность, но со штрафного пробил над воротами. Перед перерывом свой шанс имел Наеф Агерд, но головой отправил мяч над перекладиной. Испанцы же постоянно держали мяч, но этот контроль им не приносил никакой пользы.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. "Красная фурия" стерильно владела мячом, а марокканцы пытались убегать в быстрые контратаки. В основное время Испания и Марокко не определили сильнейшего, поэтому игра перешла в овертаймы.

Там подопечные Луиса Энрике продолжили давить на ворота соперника, но в конце первого экстра-тайма супермомент создали африканцы. Валид Шеддира получил классную передачу в чужой штрафной и пробил низом по центру ворот, но Унаи Симон ногой совершил сейв.

На последней минуте овертаймов Пабло Сарабия мог принести испанцам победу, но на дальней штанге не попал в ворота после заброса Родри.

Так что судьба путевки в 1/4 финала определялась в серии пенальти, где точнее были марокканцы. Главным героем стал вратарь африканской сборной Яссин Буну, потянувший два удара испанцев с 11-метровой отметки. Еще однажды марокканцев, которые реализовали три из четырех своих пенальти, спасла штанга.

Таким образом, сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

В четвертьфинале Марокко сразится с сильнейшим в дуэли Португалия – Швейцария, которые свой матч 1/8 финала проведут также 6 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

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