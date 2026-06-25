Сборная Марокко волевой победой над Гаити пробилась в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Марокко / © Associated Press

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Сборная Марокко победила команду Гаити в матче заключительного третьего тура группы C чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Mercedes-Benz Stadium" в американском городе Атланта завершился со счетом 4:2 .

Уже на 10-й минуте встречи гаитяне открыли счет — Жозеф пробил пяткой после прострела с правого фланга от Жана-Кевина Дюверна и мяч оказался в воротах Яссина Буна, на которого позже записали автогол.

Марокко — Гаити / © Associated Press

На 39-й минуте Ашраф Хакими сравнял счет для Марокко. Но уже на 43-й минуте Уилсон Исидор с передачи Дюверна снова вывел Гаити вперед.

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Марокко — Гаити / © Associated Press

Марокко — Гаити / © Associated Press

Однако еще до перерыва полуфиналист прошлого Мундиаля во второй раз восстановил паритет в противостоянии — Исмаэль Сайбари замкнул прострел Хакими с правого фланга штрафной площадки.

Марокко — Гаити / © Associated Press

Во втором тайме африканская сборная дожала соперника. На 78-й минуте Суфьян Рахими впервые в этом матче вывел марокканцев вперед.

Марокко — Гаити / © Associated Press

А на 89-й минуте Жессим Яссин установил окончательный счет игры, забив гол с прострела от Рахими.

Марокко — Гаити / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета Бразилия разгромила Шотландию (3:0).

Таким образом, Бразилия (7 очков) заняла первое место в группе C и вышла в плей-офф. Марокканцы (7 баллов) шагают в 1/16 финала со второй строчки.

Шотландия (3 пункта) финишировала на третьей позиции и будет играть в плей-офф, если попадет в список восьми лучших обладателей третьих мест. Сборная Гаити (0) стала последней и попрощалась с Мундиалем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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